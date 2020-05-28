Новый антирекорд коронавируса в Азербайджане: 230 инфицированных за сутки Их стало 1806
В Азербайджане выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом, 133 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщают о смерти пациентов 1948 и 1950 годов рождения.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 4 989 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 125 человека вылечились, 58 скончались, 1 806 продолжает лечение в больницах особого режима.
Состояние 50 из них тяжелое, 67 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 289 603 теста.