Разногласия между США и Китаем спровоцировали рост золота

Спотовая цена на золото выросла на 0,52 – до 1 тыс. 727,46 доллара за тройскую унцию, передает Reuters.

На фоне напряженности между США и Китаем растет цена на золото: участники рынка ожидают реакции Вашингтона на утверждение парламентом КНР закона о безопасности Гонконга.

Рынки опасаются, что действия Вашингтона могут ухудшить сложные отношения между США и Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах в ответ на новый китайский закон.

«Люди будут ждать руководства, чтобы понять, может ли это спровоцировать дальнейшую эскалацию между двумя крупнейшими экономиками. После выступления Трампа люди также будут с нетерпением ждать реакцию Китая», – сказал аналитик Bank of China International Сяо Фу.

Эскалация конфликта между Китаем и США спровоцировала уход инвесторов в защитные активы, включая золото, которое с начала мая подорожало примерно на 2%. Палладий по состоянию на 29 мая подорожал на 0,15% до 1.934,12 долларов за унцию, серебро прибавило 0,9% до 17,58 долларов за унцию. Цена на платину опустилась на 0,44% до 834,6 долларов за унцию.