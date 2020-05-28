В 15 провинциях Турции на выходных (30-31 мая) будет действовать комендантский час. Решение принято руководством страны в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19, сообщает Anadolu.

Отмечается, что в преддверии двухдневных ограничений, то есть в пятницу, 29 мая, продуктовые магазины, мясные лавки, супермаркеты в 14 крупных городах и в провинции Зонгулдаг будут открыты до 23:00.

На выходные на территории 15 провинций разрешена работа пекарен и магазинов по продаже хлебобулочных изделий и сладостей.

30 мая с 10:00 по 17:00 будут работать продуктовые магазины, мясные лавки, супермаркеты, но с условием доставки на дом. Также в эти часы разрешена работа государственных и частных медицинских учреждений, ветеринарных клиник.