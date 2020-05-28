Нарушителей карантина обязали перечитывать Коран

В Индонезии, где продолжают действовать карантинные ограничения и правила из-за коронавируса, региональные власти решили применять собственные меры воздействия на нарушителей, сообщает Straits Times.

Согласно информации, в северной провинции Ачех (остров Суматра) нарушителей обязали зачитывать фрагменты из Корана. Такие меры не будут распространены на тех, кто не придерживается ислама, пишет агентство Fergananews.

В западной провинции Бенкулу (тоже на острове Суматра) тех, кто появляется на улицах без маски или нарушает социальную дистанцию, заставляют носить плакаты с извинениями. Их фотографии также публикуют в соцсетях.

В столице Индонезии Джакарте тех, кто появляется на улицах без масок, штрафуют, а тех, кто нарушает запрет на массовые мероприятия, могут отправить чистить общественные туалеты. В одном из восточных районов нарушителей помещают под арест в заброшенные дома, о которых ходят слухи, что там обитают призраки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индонезии зарегистрировано более 25 тысяч заражений коронавирусом, более 1,5 тысячи человек скончались.