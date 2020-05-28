Стамбул могут лишить финала Лиги чемпионов

УЕФА рассматривает возможность изменения формата розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/2020 и переноса финальной встречи турнира из Турции в Германию. Об этом сообщает Sky Sport.

Изменения планируется вводить со стадии четвертьфинала турнира. Команды сыграют по одному матчу на нейтральных полях без присутствия зрителей. Полуфинал собираются провести в формате «Финала четырех» (олимпийская система), когда команды играют матчи на вылет в одной локации.

При этом решающие встречи могут пройти не в Стамбуле, как планировалось изначально, а в одном из немецких городов. Объясняется предложение тем, что в Германии чемпионат страны по футболу возобновлен, а в Турции ситуация с коронавирусом «неопределенная».

Оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов предлагается провести 7-8 августа, четвертьфинальные встречи — 13-14 августа. Турнир собираются завершить до конца месяца.

Финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.

Между тем журналист New York Times Тарик Панджа сообщил в своем Twitter, что финал Лиги чемпионов будет перенесен из Стамбула. Также он указывает, что УЕФА окончательно определит судьбу финала на заседании 17 июня. Город, который примет финал, скорее всего, примет и все оставшиеся матчи турнира, начиная с четвертьфинала, пишет Спорт-Экспресс.