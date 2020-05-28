На территории деревни Сатра Брунн находится один из семи источников самой чистой воды в стране. Поселение занимает 60 акров (24,28 гектара), еще 84 (34 гектара) прилагаются. Стоимость деревни - семь миллионов долларов, передает Корреспондент.net.

В Швеции на продажу выставили SPA-деревню недалеко от Стокгольма, пишет CNBC.

В 1700 году на территории Сатра Брунн доктор Сэмюэль Скрагге обнаружил родник. Он купил землю, построив на ней дома и больницу. Со временем место стало бальнеологическим курортом и начало привлекать местную элиту. Позже деревня перешла к местным предпринимателям, которые превратили ее в SPA-курорт.

Риелтор, занимающийся продажей недвижимости отмечает, что ограничений для ее покупки иностранцами нет.