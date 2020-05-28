Оперштаб о возобновлении авиарейсов в Нахчыван

После 8 июня ожидается возобновление рейсов в Нахчыван и внутренних рейсов, сказал в ходе брифинга Оперативного штаба Кабинета министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, количество как внутренних, так и международных рейсов сократится.

При этом глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов отметил, что авиасообщение внутри страны, в случае его возобновления, будет под особым контролем.

По его словам, пока что въезд и выезд через государственную границу остается под запретом до 15 июня.