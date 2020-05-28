Пашинян: пандемия в Армении может пойти по «итальянскому сценарию»

"По расчету числа зараженных на 1 млн населения мы превысили показатели Ирана и Франции, сравнялись с показателем России. В случае сохранения таких темпов мы достигнем показателей Италии. Сохранение подобного темпа распространения ведет и к увеличению количества смертей", сказал Пашинян журналистам.

По его словам, причина распространения вируса - в несоблюдении противоэпидемиологических норм: "Необходимо обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию".

Несколько дней назад Пашинян говорил, что в стране сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и что Армения фактически столкнулась со второй волной коронавируса.

По данным на 29 мая, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 8 676 (+460 за сутки). За сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в стране после заражения достигло 165 человек.