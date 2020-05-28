Азербайджан лидер по экспорту газа в Турцию

В марте этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 924,28 млн кубометров природного газа. Это на 19,63% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Согласно информации, Азербайджан занял первое место в общем импорте газа Турции.

Турция в отчетном месяце импортировала 3,94 млрд кубометров газа. Отмечается, что Турция сократила импорт газа, транспортируемого по трубопроводам, на 37,7%, и увеличила объем импорта LNG на 60%.

В марте Турция больше всего сократила импорт газа из России. Если в марте прошлого года объем импорта из России составлял 1,40 млрд кубометров, в марте этого года показатель снизился до 389 млн кубометров.