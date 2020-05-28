Свадьбы остались под запретом

С расширением масштаба послаблений растет и число инфицированных. Потому проведение свадебных церемоний пока что невозможно, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, если бы число инфицированных не росло, то в связи с этим могло бы быть принято положительное решение.

«Все зависит от количества случаев заражений и нашей социальной ответственности. Если бы не рост числа заражений, возможно, мы сегодня говорили бы о большем смягчении. Сегодня выявлено 230 случаев инфицирования. Поэтому разрешить проведение свадебных церемоний рискованно. Если число выявленных случаев заражения уменьшится, то этот вопрос может быть рассмотрен», - добавил Мамедов.