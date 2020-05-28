Лукашенко объяснил, почему женщина не сможет стать президентом Беларуси
Белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина, заявил действующий глава страны Александр Лукашенко.
Белорусский лидер, которого цитирует БелТА, заявил, что в стране "конституция не под женщину".
"У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью", - заявил Лукашенко.
Он также скептически высказался о роли и влиянии экс-президента Литвы Дали Грибаускайте: "У нас президент - не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика".
"У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - добавил Лукашенко, отметив, при этом, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, хорошо организован сбор подписей для выдвижения.