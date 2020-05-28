Лукашенко объяснил, почему женщина не сможет стать президентом Беларуси

Белорусский лидер, которого цитирует БелТА, заявил, что в стране "конституция не под женщину".

"У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью", - заявил Лукашенко.

Он также скептически высказался о роли и влиянии экс-президента Литвы Дали Грибаускайте: "У нас президент - не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика".

"У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - добавил Лукашенко, отметив, при этом, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, хорошо организован сбор подписей для выдвижения.