Глава TƏBİB: в выходные может быть введен карантинный режим

В Азербайджане по субботам и воскресеньям возможно введение особого карантинного режима, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что этот вопрос остается актуальным. По его словам, если в ближайшие дни будет наблюдаться рост случаев заражения, в июне и в праздничные дни будут применены ограничения: «В то же время могут быть применены и локальные ограничения».