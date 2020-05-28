Зеленский принял верительные грамоты нового посла Азербайджана
Новоназначенный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова вручила верительные грамоты Президенту Владимиру Зеленскому.
Как сообщает АзерТАдж, посол Эльмира Ахундова передала президенту Украины приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она сказала, что во время своей дипломатической миссии в Украине приложит все усилия для дальнейшего расширения и углубления связей высокого уровня между двумя странами.
Коснувшись важности увеличения капиталовложений украинских компаний в Азербайджан, посол отметила, что в нашей стране существуют благоприятные условия для иностранных инвесторов.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за приветствия президента Ильхама Алиева, попросил передать и его приветствия главе азербайджанского государства. Подчеркнув состоявшийся несколько дней назад телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, Владимир Зеленский сказал, что были проведены плодотворные обсуждения с целью определения ключевых направлений дальнейшего сотрудничества двух стран, выразил надежду на дальнейшее расширение связей. Он высоко оценил сотрудничество между Азербайджаном и Украиной на международной арене и подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в рамках ГУАМ.