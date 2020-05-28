73-летний муфтий лишился должности из-за 20-летней невесты

Мусульманское население Северной Македонии отправило в отставку муфтия после того, как он поделился планами заключить брак с молодой девушкой.

Как пишет IslamNews.ru, 73-летний муфтий Сулейман Реджепи сообщил в соцсетях о намерении вступить в брак с девушкой, которая моложе его на 50 лет. Это вызвало шок у его единоверцев – у македонских мусульман подобные браки крайне редки.



После возмущения со стороны верующих по поводу столь неравного брака управляющий совет мусульманской общины проголосовал за снятие Реджепи с должности муфтия, которую он занимал с 2006 года,.

В Северной Македонии около трети 2,1-миллионного населения страны исповедует ислам.

