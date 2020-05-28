Будут ли открыты детские сады в Азербайджане?

В ближайшее время в Азербайджане не ожидается открытие детских садов. А государственным структурам поручено создать определенные условия лицам, у которых на попечении имеются малолетние дети и пожилые, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

"Нельзя подвергать детей риску, поэтому данное ограничение остается в силе", - сказал Ибрагим Мамедов.

В свою очередь председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы добавил, что в связи с деятельностью детских садов разрабатываются методические рекомендации, и они будут применены в случае их открытия: "Открытие детских садов в нынешних условиях нецелесообразно. Дети, асимптоматически переносящие болезнь, могут представлять угрозу для других детей, а также для их близких".