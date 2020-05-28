Определена новая смертельная опасность коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 особо опасна для людей, кто вылечился от рака или до сих пор болен онкозаболеванием, установила международная группа ученых, чьи статьи об этом были опубликованы в журнале Lancet.

Исследователи проанализировали новые данные о 928 человек с раком, заразившихся коронавирусом, в США, Канаде, Великобритании и Испании. Половина из них оказалась госпитализирована, а 13 процентов скончались. Этот показатель больше, чем в общей популяции, пишет Лента.ру.

Во втором исследовании с участием 800 англичан с различными типами рака и COVID-19 был выявлен еще более высокий уровень смертности, равный 28 процентам.

В наибольшей степени для коронавирусной инфекции оказались уязвимы мужчины, смертность которых достигает 17 процентов (у женщин девять процентов). Отчасти это может объясняться тем, что женщины часто заболевают раком молочной железы, однако при этом они моложе и имеют в среднем меньше хронических заболеваний.