Оперштаб о возвращении граждан Азербайджана из России и Турции

Будет обеспечено возвращение на родину находящихся в России и Турции граждан Азербайджана. В настоящее время в этом направлении ведутся работы. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, есть техническая сторона этого вопроса.

И. Мамедов подчеркнул, что соответствующие структуры Азербайджана и России работают над урегулированием вопроса в связи с находящимися в Дагестане гражданами Азербайджана: «Есть возможность каждую неделю доставлять в Азербайджан из России, Турции, в целом из-за рубежа 200-500 человек, размещать их в карантинных зонах. По мере разгрузки карантинных зон людей эвакуируют из-за рубежа. Данный режим будет продолжаться до тех пор, пока не откроются границы и не возобновятся авиаполеты».