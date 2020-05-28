Россия планирует расширить свои военные базы в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. Об этом говорится в распоряжении российского президента, размещенном на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— цитирует Коммерсант документ.

Согласно распоряжению, по достижении договоренности Минобороны и МИД РФ имеют право подписать от имени России указанный протокол, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера».

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции значительно расширились. Осенью прошлого года в Тартусе на базе начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз.