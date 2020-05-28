Назван самый высокооплачиваемый спортсмен года

Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена текущего года, пишет Интерфакс.

Им стал швейцарский теннисист Роджер Федерер. По информации журнала, спортсмен в этом году заработал 106,3 миллиона долларов. Отмечается, что Федерер возглавил такой рейтинг впервые.

На втором месте оказались трое футболистов: португалец Криштиану Роналду (105 миллионов долларов), аргентинец Лионель Месси (104 миллиона долларов) и бразилец Неймар (95,5 миллионов долларов).

Пятерку самых высокооплачиваемых замкнул американский баскетболист Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов).