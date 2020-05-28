Оперштаб о второй волне коронавируса в Азербайджане

«В настоящее время мир переживает первый этап пандемии. В случае соблюдения всех правил эпидемические очаги затухнут. В противном же случае зимой может наступить вторая волна эпидемии». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сказал сегодня на брифинге председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что «в последние недели выросло число повторных положительных результатов спустя семь дней. Специалисты предполагают, что причиной этого может быть произошедшая мутация. Поэтому многие аспекты касательно мутации и второй волны находятся под вопросом».