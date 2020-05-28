Минэкологии предупреждает о нестабильной погоде
Со второй половины дня 30 мая и до вечера 31 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, 30 мая в некоторых частях полуострова – 28-33 м/с, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
30-31 мая в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, возможен град. Скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами - 23-25 м/с, в отдельных местах - 28-33 м/с.
Температура по сравнению с предыдущими днями снизится на 2-4 градуса. Ожидается повышение уровня воды в реках, в акватории некоторых горных реках возможны наводнения, сели.