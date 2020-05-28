Рост числа случаев инфицирования в последние дни не позволяет отменить ограничения на сообщение между регионами Азербайджана. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

"Ввиду роста числа инфицированных коронавирусом отмена данного ограничения может создать угрозу. Потому запрет на перемещение из "желтой зоны" в "оранжевую" все еще остается в силе", - отметил Мамедов.

Территория Азербайджана условно поделена на следующие зоны: "зеленая" - где нет зараженных коронавирусом, "желтая" – менее 50 случаев заражения, "оранжевая" – более 50 зараженных, "красная" – где более 100 зараженных. В Азербайджане в настоящее время выделены только "желтая" и "оранжевая" зоны. Баку, Сумгаит и Апшерон относятся к "оранжевой зоне", остальная территория страны считается "желтой зоной".