На пляжах Турции запретят курение сигарет и кальяна

C 1 июня в Турции официально откроются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи, однако теперь они будут работать по новым правилам, пишет сайт TourDom.ru.

Самый большой пляж Антальи в районе Коньяалты протяженностью свыше шести километров начали обустраивать во время четырехдневного комендантского часа, который закончился 27 мая. Лежаки устанавливают, исходя из расчета, что на одну семью должно приходиться девять квадратных метров. После каждого туриста места для лежания будут дезинфицировать, при этом они должны оставаться свободными не меньше 20 минут. Загорать на своих полотенцах и в любых местах по выбору будет запрещено.

Кроме того, на турецких пляжах теперь нельзя будет курить. Это объясняют риском, которому подвергнутся уборщики, если им придется подбирать и трогать окурки. При этом запрет касается и кальянов.

Турецкие отели, которые прошли антикоронавирусную сертификацию, могут открываться с июня, однако решение остается за собственниками. Международные авиарейсы будут возобновляться поэтапно.