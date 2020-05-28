Будут ли выплачены 190 манатов безработным в июне?

Вопрос о предоставлении в июне единовременных выплат лицам, зарегистрированным в качестве безработных, будет обсужден в Оперативном штабе, сказал сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Отметим, что особый карантинный режим был продлен в Азербайджане до 15 июня. В апреле и мае единовременные выплаты в размере 190 манатов были выданы лицам, зарегистрированным в качестве безработных.

По словам Мамедова, изначально пособие по безработице в размере 190 манатов было предусмотрено на апрель и май. Однако карантинный режим был продлен до 15 июня. Поэтому будет принято соответствующее решение по этому вопросу. Принятое в результате обсуждений решение будет затем обнародовано.