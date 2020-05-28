США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер объяснил свое решение тем, что ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы.



По словам Трамп, Вашингтон ранее "сообщил, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ: "Но они отказались сделать это".

США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие нужды средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял данной организации, подчеркнул глава Белого дома.