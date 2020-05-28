Ставшего причиной протестов в США полицейского арестовали

Власти американского штата Миннесота предъявили обвинения в непредумышленном убийстве экс-полицейскому в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при аресте, после которой начались массовые протесты. Об этом заявил прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен.

"Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин взят под стражу", - сказал Фримен, уточнив, что бывшему правоохранителю предъявлены обвинения в "убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве", сообщает ТАСС.

Под убийством третьей степени в Миннесоте также подразумевают непреднамеренное убийство. Фримен не исключил, что могут последовать "дополнительные обвинения".

В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Шовин надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.