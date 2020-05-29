Трамп объявил о введении санкций против Китая из-за Гонконга
Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что США пересмотрят отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, передает РИА Новости.
«США также предпримут необходимые шаги с тем, чтобы подвергнуть санкциям чиновников КНР и Гонконга, которые напрямую или косвенно вовлечены в нарушение автономии Гонконга», – сказал Трамп, выступая в Белом доме.
«Наши действия будут сильными и значительными», – подчеркнул американский лидер.