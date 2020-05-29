В Турции отметили 567-ю годовщину завоевания Стамбула
Сегодня Турция отмечает большой праздник — 567-летнюю годовщину завоевания Стамбула. В связи с карантинными мерами, принятыми в стране, празднование не столь масштабное, как обычно.
В рамках торжественных мероприятий в Айя-Софье была озвучена сура «Аль-Фатх» из священного Корана, сообщает Anadolu.
К участникам церемонии в режиме видеоконференции обратился президент Реджеп Тайип Эрдоган. После выступления главы турецкого государства был организован праздничный фейерверк над Босфором.
Завоевание Стамбула, города, который называют столицей трех культур, история которого насчитывает 8500 лет, стало началом новой эпохи в мировой истории. Османское государство осаждало Стамбул семь раз. Захват города стал важным событием в тюркской, исламской и мировой истории.
Завоевание Стамбула также положило конец существованию тысячелетней Византийской империи. 29 мая 1453 года султан Мехмет Второй, которого стали называть Мехметом Завоевателем, на своем коне в сопровождении визирей и близкого окружения торжественно въехал в Стамбул.