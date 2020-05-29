В Турции отметили 567-ю годовщину завоевания Стамбула

Сегодня Турция отмечает большой праздник — 567-летнюю годовщину завоевания Стамбула. В связи с карантинными мерами, принятыми в стране, празднование не столь масштабное, как обычно.



В рамках торжественных мероприятий в Айя-Софье была озвучена сура «Аль-Фатх» из священного Корана, сообщает Anadolu.