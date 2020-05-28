Экс-глава российского города сбежала с миллионами в Англию

Отмечается, что в разное время чиновница занимала пост президента Нижегородского регионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия», заместителя главы города, главы города и заместителя председателя городской думы.

В России экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, обвиняемая в получении взяток на 79,5 миллиона рублей, заочно арестована решением суда. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год Солонченко неоднократно получала взятки от разных нижегородских компаний на общую сумму свыше 79,5 миллиона рублей.

«Коммерсантъ» пишет, что в 2018 году в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по закупкам Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ) Нижнего Новгорода. Тогда же Елизавета Солонченко сложила с себя полномочия заместителя председателя городской думы и уехала в Англию, где и проживает сейчас.

Солонченко объявлена в международный розыск.