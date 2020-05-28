В Ереване бьют тревогу: мест в реанимации почти не осталось

Мест в реанимационном отделе ереванского медцентра "Сурб Григор Лусаворич" для заболевших коронавирусом осталось крайне мало. Из всех коек в реанимации заняты 95%, сказал директор больницы Арман Овакимян.

Для инфицированных COVID-19 граждан центр предусмотрел около 500 коек, из них 80 находятся в реанимации и 420 в общих отделениях, пишет Sputnik Армения.

"Койки в реанимации заняты на 95%, в общих отделениях - на 80%. Мы до сих пор приняли порядка 1470 пациентов", - говорит директор центра. В настоящее время порядка 450 пациентов в больнице находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

По состоянию на 29 мая в Армении количество выявленных случаев SARS-CoV-2 достигло 8 676. От осложнений коронавируса умерли 120 человек.