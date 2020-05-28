Экономика Италии рекордно обвалилась

Экономика Италии в первом квартале 2020 года снизилась на 5,3% относительно предыдущего квартала и на 5,4% в годовом выражении. Это максимальное падение ВВП за все время с начала ведения статистики в 1996 году, свидетельствуют данные статистического агентства Istat.

Предварительные данные указывали на сокращение экономики страны на 4,7% в поквартальном выражении и на 4,8% в годовом выражении. Потребительские расходы в Италии в январе-марте снизились на 6,6% в поквартальном выражении, инвестиции бизнеса упали на 8,1%, госрасходы сократились на 0,3%. Объем импорта и экспорта уменьшился соответственно на 6,2% и на 8% к предыдущему кварталу, пишет Корреспондент.net

Рекордное падение ВВП Италии обусловлено резким сокращением экономической активности на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Экономисты прогнозируют еще большее сокращение ВВП во втором квартале, который охватывает более длительный период всеобщей изоляции, введенной с целью сдерживания распространения COVID-19. Во второй половине года экономика, как ожидается, частично восстановится.