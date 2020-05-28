В Турции открыли мечети после 74 дней карантина фото
В Турции впервые после 74 дней карантина открыли мечети, сообщает Укринформ.
"Двери наших мечетей вновь открываются для совместной пятничной молитвы, которую мы совершаем после перерыва 2,5 месяца... Мы также чтим память наших предков с милостью и благодарностью", - заявил глава директората по религиозным вопросам Али Эрбаш.
В мечети Фатиха в Стамбуле, где Али Эрбаш прочитал проповедь, собрались около 5 тысяч человек. Для женщин было отдельно обустроено место во внутреннем дворе. Во время молитвы посетителям время от времени напоминали о необходимости соблюдать дистанцию.
Отмечается, что контроль за соблюдением мер безопасности в некоторых мечетях осуществляли с воздуха с использованием беспилотников.