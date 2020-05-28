"Двери наших мечетей вновь открываются для совместной пятничной молитвы, которую мы совершаем после перерыва 2,5 месяца... Мы также чтим память наших предков с милостью и благодарностью", - заявил глава директората по религиозным вопросам Али Эрбаш.

В мечети Фатиха в Стамбуле, где Али Эрбаш прочитал проповедь, собрались около 5 тысяч человек. Для женщин было отдельно обустроено место во внутреннем дворе. Во время молитвы посетителям время от времени напоминали о необходимости соблюдать дистанцию.

Отмечается, что контроль за соблюдением мер безопасности в некоторых мечетях осуществляли с воздуха с использованием беспилотников.