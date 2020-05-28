Трамп ограничил въезд китайских ученых в США

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам.

«Власти КНР используют некоторых китайских студентов, в основном аспирантов и исследователей, недавно получивших докторскую степень, для работы, ...предусматривающей сбор информации, представляющей собой интеллектуальную собственность», – приводит ТАСС текст документа, распространенного пресс-службой Белого дома.

«В связи с этим я пришел к выводу, что въезд ряда граждан КНР, намеревающихся въехать в США по визам типа F или J для обучения или проведения исследований в США, будет наносить ущерб интересам Соединенных Штатов», – говорится в прокламации Трампа.