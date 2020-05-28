В Китае утверждают, что коронавирус появился не на рынке Уханя

Власти Китая сделали сенсационное заявление: источником распространения коронавирусной инфекции был не уханьский рынок диких животных. Эту информацию обнародовал руководитель государственного китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

Исследователи протестировали образцы с рынка морепродуктов в Ухане, которые считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов заболевания. Образцы биоматериала, собранные у животных на рынке, дали отрицательный результат на новый коронавирус, и это, по словам китайских эпидемиологов, означает, что рынок не мог стать точкой старта глобальной пандемии.

Выявленные рядом с рынком случаи заражения, по словам китайских учёных, не были первыми из числа зарегистрированных в КНР. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась, сообщает Sun.

Выводы китайских эпидемиологов подтверждают и зоологи из Джорджтаунского университета. По их данным, вирус циркулировал в Ухане задолго до того, как первые 40 человек заразились COVID-19 на местном рынке. По данным вирусологов, пробы крови и эпидемиологические расследования показали, что 13 из 40 заражений никак не связаны с рынком. Нулевой пациент, по данным ученых, мог быть инфицирован новым коронавирусом еще 17 ноября.