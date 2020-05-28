В Москве рекордное число умерших с COVID-19

В Москве за минувшие сутки умерли 78 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в российской столице достигло 2408 человек.

Это рекордная суточная смертность от коронавируса в Москве. Предыдущий максимум умерших был отмечен 17 мая - 77 человек.