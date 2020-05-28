Российский тренер сборной Азербайджана: «В Баку я без маски даже мусор не выбрасываю»

Отдел спорта 01:54

Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов рассказал о том, как ему живется в условиях карантина в Баку, почему ему не удалось уехать на время пандемии в родной Саранск, как его приняли в сборной Азербайджана и о многом другом.

Тараканов - первый уроженец Мордовии, ставший главным тренером сборной страны. Национальную команду Азербайджана 61-летний специалист возглавил в конце прошлого года. Под его руководством команда удачно выступила на международном турнире во Франции и чемпионате Европы в Италии. Теперь перед ними стоит задача получить олимпийские лицензии и успешно выступить на Играх в Токио. «Сейчас никаких тренировок нет, находимся в самоизоляции, - цитирует Александра Тараканова издание «Столица-С». - Работа ведется исключительно дистанционно. Даем ребятам задания, они их выполняют в домашних условиях. Спортивные залы закрыты, ограничительные меры продолжаются. Первое время я вообще не выходил из квартиры целый месяц. В Баку все очень строго. Условия должны смягчить в конце мая - начале июня, но пока все серьезно (интервью с Таракановым опубликовано 29 мая, но, судя по всему, беседа состоялась пару-тройку недель назад – ред.). Азербайджанцы взялись раньше, закрыли школы, институты и прочие заведения. Покидать квартиру разрешается лишь на два часа, чтобы сходить в магазин, в аптеку, в больницу. Больше никаких перемещений по городу не допускается. Сейчас выход продлили до трех часов. Постепенно начали открываться предприятия сферы услуг, в частности парикмахерские. Раньше вообще ничего не работало.

Выходя из дома, отправляем СМС. Если полицейские остановят, предъявляем в качестве доказательства телефон. В противном случае грозит штраф в сто манатов - более 4 тысяч рублей. В Азербайджане все жестко, закрыто сообщение даже между областями. В Баку можно попасть, только имея столичную прописку. Выходя на улицу, обязательно надеваю маску. Я без маски даже мусор не выбрасываю. Соблюдаю меры безопасности стопроцентно. Одноразовые перчатки здесь выдают при входе в супермаркет. Обрабатываешь руки антисептиком, надеваешь их - и вперед… Иначе не пропустят. С масками никаких проблем нет. Продаются во всех аптеках, стоят копейки. Настроение у бакинцев нормальное. Паники нет. Люди здесь дисциплинированные, все находятся в изоляции. Знают, что существует опасность, никто не рискует, по улицам не болтаются. В этом плане азербайджанцы молодцы, очень организованные».

Александр Тараканов на время карантина должен был улететь домой в Саранск, но не успел. «Границы закрылись. Я планировал полететь после совместных сборов с мордовскими ребятами в Баку. Утром проводил их на московский самолет, следом сам собирался. А уже вечером все зарубежные авиарейсы отменили. Вот я и задержался. В Баку живу один. Жена осталась в Саранске. Держим связь по телефону и интернету. Общаюсь с родными через видео. На данном этапе по-другому никак нельзя. Как только откроют границу, сразу полечу домой. Пять месяцев не виделся с семьей. Уверен, что руководство Федерации борьбы Азербайджана пойдет мне навстречу. Некоторое время я просто обязан побыть дома. Потом вернусь в Баку и продолжу работу.

В Баку мне предоставили большую трехкомнатную квартиру со всеми удобствами. В этом плане никаких проблем нет, быт полностью обустроен. С транспортом тоже никаких трудностей. Ребята и коллеги-тренеры заезжают за мной на своих машинах. Баку очень красивый город. Здесь дома облицованы серым камнем аглаем, который добывается в горном карьере. Раньше минерал вывозили на экспорт, сейчас это запрещено. Все высотные здания в вечернее время освещаются. Выглядит очень эффектно». Тренер выразил соболезнования по поводу смерти главного тренера сборной России по женской борьбе Магомеда Алиомарова, долгое время работавшего в Азербайджане. «Мы были с ним знакомы, очень хорошо общались, - вспоминает Тараканов. - Последний раз виделись в феврале на чемпионате Европы в Риме. Кончина дагестанца Алиомарова для Азербайджана тоже большая трагедия. Он здесь работал и достиг серьезных результатов. Под его руководством азербайджанские девушки здорово выступали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Чуть более года он был назначен старшим тренером женской сборной России. Страшная трагедия. Магомед заразился коронавирусом на похоронах, а через несколько дней его самого проводили в последний путь». Рассказывая о том, как он согласился на предложение из Азербайджана, Тараканов заявил, что его «быстро взяли в оборот». «История такая… Мне позвонили, когда я был на соревнованиях во Владимире. Сказали, что хотят видеть меня руководителем сборной. Я взял время на раздумье, чтобы дома посоветоваться с семьей. Вскоре со мной связались снова уже с конкретным вопросом: на какой день заказывать билет? Я через часик перезвонил, назвал конкретную дату. Надо сказать, меня быстро взяли в оборот. Руководство республиканской борцовской школы меня поняло правильно, а самое главное, поддержало. Изначально контракт действовал до лета текущего сезона. Но пандемия внесла коррективы, Олимпиада перенесена на 2021 год. В результате мой контракт продлен. Наша задача добыть олимпийские лицензии и удачно выступить в Токио. Ближайшим турниром в этом году станет, скорее всего, чемпионат СНГ, который запланирован на сентябрь в Казани. Но все будет зависеть от коронавируса».

По словам российского специалиста, в сборной Азербайджана его приняли очень хорошо. «В этом плане никаких проблем, мы знаем друг друга давно. Мои мордовские ребята неоднократно встречались с азербайджанскими на чемпионатах мира, Европы и других международных турнирах. Они очень хорошо общаются. Страна пост­советская, поэтому русский язык знают практически все. С руководством Федерации тоже разногласий нет. В нашем деле все просто - засучи рукава и работай. Жаль, на данном этапе коронавирус мешает нам развернуться. Ребята соскучились по ковру, спрашивают, когда возобновятся тренировки. Ответить пока нечего, сам в неведении. Ждем. Надеюсь, вскоре ситуация прояснится. Что азербайджанцы говорят о моей методике тренировок? Сначала им было тяжело. Борцы-ветераны сразу заметили, мол, вернулись советские времена. Я действительно применяю в своей работе методику, которая использовалась в СССР. При этом делаю некоторые корректировки, и таким образом двигаемся дальше. Я говорил ребятам, что надо терпеть и трудиться. Они четко выполняли указания, и результат не заставил себя ждать. На минувшем чемпионате Европы многие сработали как нужно. Ребята снова поверили в себя. Получили психологическую подпитку. Теперь нужно оттачивать мастерство - больше объемной работы, технических действий. При удачном раскладе сборная Азербайджана могла выступить еще лучше, занять 1-е общекомандное место. Все к этому шло, но нас подвели два человека. Во-первых, снялся с соревнований супертяж. Не стал продолжать бороться, хотя был в шаге от пьедестала. Якобы ногу заклинило. Потом расклинило, но команду уже подвел. А ведь парень серьезный, из Ирана, был призером Олимпиады. Мог выиграть чемпионат Европы, однако сдался. Другой участник сборной по ходу встречи вел со счетом 7:0, но в итоге умудрился проиграть 7:9.