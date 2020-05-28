На Тайване отменили уголовное наказание за супружескую измену

На Тайване признали неконституционной статью Уголовного кодекса, устанавливающую наказание за супружескую измену. Об этом сообщает Taiwan News. Соответствующее решение, как передает Reuters, вынес Конституционный суд.

Согласно статье 239 Уголовного кодекса за супружескую измену человек мог быть приговорен к тюремному сроку до одного года (наказание было предусмотрено как для находящихся в браке людей, так и для тех, кто вступает в отношения с чужими мужьями или женами).

В реальности, как отмечает Taipei Times, немногих людей фактически отправляли в тюрьму, поскольку в качестве альтернативы заключению можно было заплатить штраф, но даже в этом случае у нарушителя все равно появлялась судимость. А сам закон часто использовали для вымогательства и шантажа, пишет ВВС Украина.

Случалось такое, что мужья могли нанимать детективов, чтобы те следили за женами, которых подозревают в измене. Если это оказывалось правдой, то доказательства измены использовались для шантажа любовников жен - им угрожали тюрьмой и требовали деньги.

В то же время консерваторы в обществе выступали против отмены статьи и заявляли, что она, наоборот, способствует поддержке института брака.

За последние несколько лет аналогичные законодательные нормы были отменены в Южной Корее и Индии.