Сестру Кардашьян уличили в обмане и исключили из числа миллиардеров «годами раздувала масштаб своего бизнеса»
Американский журнал Forbes лишил участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательницу Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи о своих доходах. 22-летняя модель «годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса», сообщает сайт российской версии Forbes.
«Основываясь на новой информации, а также на влиянии COVID-19 на акции косметических компаний и потребительские расходы, Forbes теперь полагает, что Кайли Дженнер… не является миллиардером», - цитирует RNS журнал.
Согласно обновленной оценке издания, состояние Кайли Дженнер оценивается приблизительно в $900 млн. Из них $340 млн она получила после продажи 51% своего бренда Kylie Cosmetics компании Coty. Непосредственно цена сделки составила $600 млн, сумма уменьшилась после уплаты налога с продаж.
Журнал также утверждает, что Дженнер принадлежит не 49% бренда, а примерно 44,1%. Издание уверено, что бизнес при этом никогда не был таким прибыльным, как утверждала ее команда. По мнению журналистов, начиная с 2016 года, бухгалтер семьи Дженнер предоставляли Forbes налоговые декларации с «ложными показателями», чтобы тот оценивал состояние предпринимательницы для своих рейтингов.