Американский журнал Forbes лишил участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательницу Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи о своих доходах. 22-летняя модель «годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса», сообщает сайт российской версии Forbes.

«Основываясь на новой информации, а также на влиянии COVID-19 на акции косметических компаний и потребительские расходы, Forbes теперь полагает, что Кайли Дженнер… не является миллиардером», - цитирует RNS журнал.