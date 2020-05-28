Названы самые безопасные при коронавирусе пляжи в Европе

Так, в десятке оказался греческий город Превеза, где расположен знаменитый пляж Монолифи шириной 80 метров и длиной 22 километра. Кроме того, речь идет о 20-километровом пляже Компорта в регионе Алентежу в Португалии и 35-километровой песчаной косе Межея-Хельска на польском полуострове Хель, пишет Лента.ру.

Эксперты перечислили самые безопасные во время пандемии коронавируса пляжи курортов Европы. На рейтинг организации European Best Destinations обратили внимание в Forbes.

В список попали также пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас на острове Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальском регионе Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и Бинц на немецком острове Рюген.

В процессе составления рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как близость пляжа по отношению к больницам, его площадь, возможность соблюдения социальной дистанции, а также официально зафиксированное количество заражений.