Отказавшаяся от карантина Швеция на первом месте по числу новых смертей из-за COVID-19

Швеция установила мировой рекорд по числу новых смертей от коронавируса с 23 по 29 мая. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале Our World in Data, на которую обратила внимание британская The Daily Mail.

За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. Этот показатель выше, чем в любой другой стране и в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49.

Второе место в антирейтинге заняла Бразилия – 4,51 летальных исходов на миллион человек. Далее идут Сан-Марино с показателем смертности в 4,21, Перу (4,12) и Великобритания (3,78).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в Швеции зафиксировано 36 476 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, 4 350 летальных исходов. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах.

Соседние скандинавские страны – Норвегия, Дания и Финляндия, своевременно озаботившиеся введением общенационального карантина, потеряли по несколько сотен человек.