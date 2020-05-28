Азербайджанские позиции обстреляли из снайперских винтовок
Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 29 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток, используя снайперские винтовки, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.