Число зараженых коронавирусом в мире приближается к 6 миллионам

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 мая превысило 5,92 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 927 255 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 364 933 пациента, 2,49 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,74 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (465,1 тысячи человек), Россия (387,6 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (272,6 тысячи) и Испания (238,5 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 102 836 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8572 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 387 623 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 159,2 тысячи человек, 4374 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 10 миллионов тестов на коронавирус.