В результате столкновений на ирано-иракской границе погибли по меньшей мере трое иранских пограничников. Об этом сообщает IRNA.

По данным журналистов, инцидент произошел в провинции Западный Азербайджан, в сельской местности недалеко от города Сардашт. По данным агентства, со стороны боевиков потери значительно больше.

Ответственность за нападение правоохранительные органы Ирана возложили на Партию свободной жизни Курдистана.

Отметим, что Западный Азербайджан является одной из провинций Иранского Азербайджана. Она создан в 1950 году путём разделения остана Азербайджан на западную и восточную части. Основное население — азербайджанцы и курды.