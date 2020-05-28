Азербайджанская нефть дорожает: 37 долларов за баррель

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 29 мая составила 37,14 доллара за баррель, что на 1,3 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 36,40 доллара за баррель, что на 1,3 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 36,42 доллара за баррель, что на 1,53 доллара больше предыдущего показателя.