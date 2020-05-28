Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четырех женщин

Четыре женщины подали в суд на Харви Вайнштейна. По их словам, в период с 1984 по 2013 годы голливудский продюсер их изнасиловал.

Как пишет The Hollywood Reporter, одна из заявительниц рассказала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 1994 году, когда ей было 17 лет. Девушка хотела работать в шоу-бизнесе, и продюсер назначил ей встречу в отеле. Там он якобы встретил ее голым и принудил девушку к сексу, а потом пригрозил расправой, если она на него пожалуется.

Остальные случаи произошли в 1984, 2008 и 2013 годах и также были связаны с рабочими контактами с Вайнштейном.

Напомним, в марте суд приговорил продюсера к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии.