Свыше 250 новых больных коронавирусом в Армении

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 8927. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 29 мая, в стране было 8676 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлен 251 новый случай инфицирования.

От осложнений коронавируса умерли 127 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 48.