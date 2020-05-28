Госдеп: Россия печатает фальшивые деньги для Ливии
Российское государственное предприятие «Гознак» «напечатало фальшивые ливийские деньги на сумму $1,1 миллиарда». С таким обвинением в адрес РФ выступил Госдепартамент США.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, отмечено, что заказ на изготовление денег поступил от «нелегитимной инстанции». Фальшивые ливийские деньги якобы обнаружили службы безопасности Мальты.
Госдеп подчеркивает, что ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным банком в этой стране. В тексте заявления также отмечено, что «приток фальшивой ливийской валюты, напечатанной в РФ, усугубил экономические проблемы Ливии».