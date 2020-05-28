Отдел информации 12:22

Накануне Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана объявил об очередном этапе смягчения особого режима карантина. Между тем в стране официально вводится масочный режим, что связано с обновлением внутреннего антирекорда – число заболевших за сутки достигло 230 человек. Но власти страны и медики заявляют о полном контроле над ситуацией, наличии достаточных ресурсов в сфере здравоохранения, что позволяет населению Азербайджана, в том числе столицы страны - Баку, постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Нельзя забывать, однако, что смягчение карантинного режима предполагает особую ответственность граждан и госструктур за соблюдение ряда правил, обязательных в период пандемии. И население, и соответствующие органы обязаны приложить максимум усилий, чтобы не допустить новой волны эпидемии. В этой связи по поручению президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой Исполнительная власть Баку расширила борьбу с распространением вируса и продолжает медицинско-профилактические мероприятия, охватывающие все районы столицы.

С раннего утра 30 мая различные структуры ИВ города приступили к дополнительной массированной дезинфекции с применением химических препаратов более высокой, чем прежде, концентрации более трехсот основных улиц и проспектов Баку. Занятые в процедуре обеззараживания города работники коммунальных служб широко используют специальную технику. Дезинфекционные «субботники» от мэрии стали уже обязательными - только за последний месяц было проведено четыре масштабных чистки города. Помимо центральных улиц, санитарно-эпидемиологическими мероприятиями охвачены поселки и жилые массивы столицы. Учитывая определенную токсичность используемых дезинфицирующих средств, горожан через средства массовой информации предупредили, что не следует выходить из дома во время и некоторое время после санитарной обработки их улиц и дворов.

Традиционно к масштабным работам по дезинфекции столицы присоединился и личный состав МВД. Полицейское ведомство также выделило специальную технику. В течение дня более 2000 сотрудников коммунальных служб будут обрабатывать дезинфицирующими препаратами проезжую часть улиц, тротуары, парки и скверы. Стоит отметить, что по масштабу и количеству привлеченной живой силы и техники дезинфекционные работы в Баку не имеют аналогов в Европе. Все это свидетельствует об особом внимании, которое уделяется здоровью граждан. Именно поэтому, кстати, дезинфекционные работы проводятся строго по разработанному графику, так как после каждой такой акции городу нужно дать «отдохнуть». По рекомендациям ВОЗ, в целях безопасности здоровья граждан обработку населенных пунктов с использованием сильных препаратов можно проводить не чаще одного раза в 10-14 дней.