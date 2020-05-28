Адская жизнь бывших бакинок Саиды и Эльмиры в Армении
Армянские СМИ пишут о нечеловеческих условиях, в которых живут Саида и Эльмира Саларцорцян. Саида и Эльмира являются уроженками Баку и были вынуждены покинуть Азербайджан после того, как их историческая родина развязала войну в Нагорном Карабахе.
Как сообщает агентство «Спутник Армения», Саларцорцян живут в одном из разрушенных помещений рядом с Арзнийским санаторием N1. В полуразрушенном здании с 1994 года проживают 35-летняя Саида, ее 61-летняя мать, 30-летняя сестра и 13-летний сын Саиды – Карен.
«Один взгляд на это здание и все понятно без слов: окон нет, на стенах повсюду огромные трещины. Ко всему этому еще и ужасное зловоние. Оказалось, что по соседству много лет жил мужчина, страдающий шизофренией. Одно то, что туалетом ему служил прямо пол в комнате достаточно, чтобы понять ситуацию», - пишет агентство.
Жизнь Эльмиры на родине не сложилась. Она сожалеет, что ее дочь постигла та же участь - матери-одиночки. В 20 лет Саида вышла замуж за мужчину из села Арамус, но спустя год вернулась к матери: муж пил и бил ее. А когда после рождения сына он набросился с кулаками на 7-месячного Карена, терпению Саиды пришел конец.
С 2003 года и до сих пор Саларцорцян периодически обращаются в миграционную службу в надежде получить сертификат на покупку квартиры, но каждый раз им отказывают.
Сейчас, чтобы заработать на хлеб насущный, Саида работает в три смены на одном из местных заводов. В свое время она получала от государства пособие по бедности – 26 000 драмов (более 50 долларов), но отказалась от него, предпочитая заработок (иначе ее не брали штатным сотрудников).