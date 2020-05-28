Адская жизнь бывших бакинок Саиды и Эльмиры в Армении

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Армянские СМИ пишут о нечеловеческих условиях, в которых живут Саида и Эльмира Саларцорцян. Саида и Эльмира являются уроженками Баку и были вынуждены покинуть Азербайджан после того, как их историческая родина развязала войну в Нагорном Карабахе. Как сообщает агентство «Спутник Армения», Саларцорцян живут в одном из разрушенных помещений рядом с Арзнийским санаторием N1. В полуразрушенном здании с 1994 года проживают 35-летняя Саида, ее 61-летняя мать, 30-летняя сестра и 13-летний сын Саиды – Карен.

«Один взгляд на это здание и все понятно без слов: окон нет, на стенах повсюду огромные трещины. Ко всему этому еще и ужасное зловоние. Оказалось, что по соседству много лет жил мужчина, страдающий шизофренией. Одно то, что туалетом ему служил прямо пол в комнате достаточно, чтобы понять ситуацию», - пишет агентство. Жизнь Эльмиры на родине не сложилась. Она сожалеет, что ее дочь постигла та же участь - матери-одиночки. В 20 лет Саида вышла замуж за мужчину из села Арамус, но спустя год вернулась к матери: муж пил и бил ее. А когда после рождения сына он набросился с кулаками на 7-месячного Карена, терпению Саиды пришел конец.