В Джалилабаде задержаны родственники-наркодилеры

Сотрудники правоохранительных органов Джалилабадского района изъяли из незаконного оборота более 6 килограмм наркотиков, сообщает Report.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей в отделение полиции информации, на территории района был остановлен автомобиль марки Range Rover, управляемый жителем Евлахского района, ранее судимым Эльшадом Гусейнли. В автомобиле также находился родственник водителя Самир Искендеров.

В ходе досмотра автомобиля было обнаружено и изъято 4 килограмма 190 граммов героина и более двух килограммов опиума.

Выявлено, что задержанные приобрели наркотическое средство у гражданина Ирана, личность которого пока не установлена. Расследование продолжается.